Roma, Mourinho perde El Shaarawy e Kumbulla per un mese: rientrano per l’Inter

Come riportato da Angelo Mangiante di Sky Sport, la Roma perde due giocatori per infortunio: si tratta di El Shaarawy e Kumbulla

Come riportato da Angelo Mangiante di Sky Sport, la Roma perde due giocatori per infortunio: si tratta di El Shaarawy e Kumbulla. Ecco gli aggiornamenti, i due torneranno dopo la sosta proprio in Inter-Roma, in programma l'1 ottobre.