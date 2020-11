El Yamiq: “Ronaldo un idolo e un gran presidente. All’Inter ha fatto grandi cose”

Jawad El Yamiq, difensore marocchino del Real Valladolid, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb di Ronaldo, presidente del club iberico: “Una gran brava persona. Un grande presidente. È stato un uomo di spogliatoio e quindi lo sentiamo anche come un amico, un compagno. Da lui gli attaccanti possono apprendere perché è stato il Fenomeno. Per me è un onore far parte della sua squadra perché prima delle partite viene, cerca di farci capire eventuali errori da evitare in partita. Sono qui da poco, ma sa fare il presidente. Poi il calciatore non si discute”.

Ronaldo è stato un grande calciatore, che ricorso conserva?

“Sono tifoso del Real Madrid, l’ho sempre visto come un idolo. Poi all’Inter, al Barcellona e al Milan ha fatto grandi cose. Ma da piccolo io tifavo Real. Immaginate adesso con quali occhi lo guardo“.