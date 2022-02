CL – Atletico Madrid-Manchester United finisce 1-1. Pareggiano anche Benfica e Ajax

Finiscono entrambe in parità le due sfide di Champions League del mercoledì sera: Elanga regala un risultato prezioso allo United

Finiscono entrambe in parità le due sfide di Champions League del mercoledì sera. A Madrid, l'Atletico passa in vantaggio con Joao Felix al 7' ma Elanga a 10' dalla fine permette al Manchester United di pareggiare i conti, rinviando ogni verdetto alla sfida di ritorno ad Old Trafford. Discorso identico per Benfica-Ajax, con gli olandesi avanti due volte (gol di Tadic e Haller) ma i portoghesi, grazie all'autorete di Haller prima e al gol di Yaremchuk poi, rimontano fino al definitivo 2-2.