Inter, manca un elemento di fantasia e imprevedibilità: Mkhitaryan non basta

Il Corriere dello Sport, nell'analizzare l'amichevole disputata dall'Inter contro il Betis, si è soffermato su un aspetto in particolare: "Contro un avversario appiccicoso si è avvertita la mancanza di un elemento di fantasia e imprevedibilità, magari portato anche all'uno contro uno e a creare la superiorità. Non si poteva (e non si può) compensare con lo spostamento di Mkhitaryan al fianco di Dzeko, come accaduto anche contro il Salisburgo. Al di là del gol di Darmian, comunque, proprio l'armeno è stato l'unico a rendersi pericoloso con una sassata in diagonale dal limite dell'area, a inizio ripresa. E, in generale, ha fatto un prezioso lavoro di cuciture sulla trequarti".