Inter Women, UFFICIALE: Eleonora Goldoni è una nuova calciatrice del Napoli

Nuova avventura per Eleonora Goldoni: l’ormai ex calciatrice dell’Inter, scaduto il suo contratto con la formazione nerazzurra, nella prossima stagione giocherà nel Napoli. È stata la stessa attaccante classe ’96 ad annunciarlo con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram: “Carica ed entusiasta per questa nuova avventura in azzurro. Grazie Napoli Femminile per l’opportunità e la fiducia. Da parte mia ci sarà sempre massimo impegno, umiltà e passione per poter crescere, migliorare ed aiutare la squadra. Non vedo l’ora di cominciare“.