“C’è solo l’Inter”, Elio: “Bello quando lo sento intonare allo stadio. Moratti mi chiese…”

Intervenuto alla Gazzetta dello Sport, il cantante racconta come è nato l'inno "C'è solo l'Inter"

“C’è solo l’Inter” contro il mitico “You’ll never walk alone”: due inni bellissimi e iconici per due grandi club. Il primo è stato scritto da Elio che, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ne parla così: "Secondo me i due inni non sono paragonabili. Innanzitutto, perché “You’ll never walk alone” è cantata dai tifosi del Liverpool, ma era nata per il musical “Carousel” a metà degli anni Quaranta. In più è cantata anche da tanti tifosi di altre squadre e l’hanno interpretata perfino medici e infermieri inglesi durante la fase della pandemia. Una canzone intensa, bellissima, ma è un’altra cosa rispetto all’inno che ho scritto per i nerazzurri".