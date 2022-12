Elmas: “Mi auguro di vincere lo scudetto con il Napoli quest’anno”

Le parole del macedone: "Vogliamo divertirci e vogliamo continuare a vincere divertendoci. Per noi la Champions è un torneo importante"

Intervenuto ai microfoni di De Marke Sports, Elfi Elmas, centrocampista del Napoli, ha parlato così degli obiettivi degli azzurri: "Vogliamo divertirci e vogliamo continuare a vincere divertendoci. Per noi la Champions è un torneo importante, per il campionato speriamo che sia davvero la volta buona per vincere un trofeo. Mi auguro di vincere lo scudetto con il Napoli quest'anno".