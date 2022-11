Napoli, Elmas: “La sosta ci farà bene. Scudetto? Parola che non pronunciamo, è ancora lunga”

"La sosta ci farà bene, speriamo di poter ripartire al massimo dopo i Mondiali e continuare così. Anche lo scorso anno eravamo molto forti, ma quest'anno siamo una famiglia e chi gioca gioca cerca sempre di fare del suo meglio. Magari c'è più carattere in più, ci sono tanti giovani in più che sono cresciuti. Scudetto? Non pronunciamo la parola, è ancora lunga. Dobbiamo cercare di lavorare e di fare bene sul campo, nulla di più".