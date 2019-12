Maurizio Pistocchi ha voluto sottolineare la dedizione per il calcio di alcuni professionisti veri, instancabili anche in vacanza: “I professionisti, quelli veri, si vedono nel tempo libero: CR7 che si allena anche di notte, Matthaus che a fine allenamento si fermava con il Trap per migliorare il piede sinistro, Borja Valero che si allena da solo. Giù il cappello e Buon Natale a tutti”.