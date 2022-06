Lega Calcio, nove emendamenti al governo per garantire trattative mercato

In Parlamento è in discussione un decreto salva-calcio. Nove emendamenti che possono aumentare gli introiti per la SerieA. Un modo per garantire liquidità alle società in pieno calciomercato è l’estensione della moratoria dei versamenti fiscali e contributivi dal 31 luglio al 31 dicembre, «per far fronte ai diminuiti ricavi a causa dell’emergenza Covid, aggravata dall’emergenza energetica degli ultimi mesi». La proroga del credito d’imposta del 50%, originariamente non previsto per la prossima stagione, mira a incentivare pubblicità e sponsorizzazioni.