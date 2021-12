Emergenza Covid, passo indietro per gli stadi: capienza ridotta al 50%

Le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all'aperto e al 35% per gli impianti al chiuso

Il decreto approvato dal Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende da fonti di governo, prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all'aperto e al 35% per gli impianti al chiuso. Passo indietro e capacità degli stadi che torna dimezzata davanti alla risalita dei contagi. Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. Fra queste, la riduzione delle capienze degli impianti: saranno consentite al massimo al 50% per quelli all'aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.