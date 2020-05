L’agente di Emerson: “Sta bene al Chelsea, non ho sentito alcun club. La Juve…”

Fernando Garcia è l’agente di Emerson Palmieri, uno dei giocatori che l’Inter segue per rinforzare la rosa di Conte. Ma il nome del giocatore viene accostato anche alla Juventus. Da quanto dice il procuratore, il giocatore: «È molto felice al Chelsea, si trova bene con i compagni e con il suo allenatore e non ho avuto ad oggi contatti con altri club. La Juve era interessata quando lui giocava nella Roma, era la stagione prima che andasse al club inglese. Si trova benissimo lì e gioca in un campionato bellissimo. Solo Emerson sa se giocherà o meno a tornare in Italia».

(Fonte: tuttojuve.com)