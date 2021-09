Emerson: “Lukaku mostruoso. Serie A? Difficile fare pronostici, tante candidate”

L'esterno italo-brasiliano, passato al Lione in prestito dal Chelsea, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport

Emerson Palmieri, ceduto dal Chelsea in prestito al Lione, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "Consigli alla Juve per battere il Chelsea? (sorride) Sono sotto contratto con il Chelsea, non posso svelare segreti. Tuchel ha unito il gruppo e portato un'identità di gioco forte. Tutti sanno cosa fare in campo. E poi Lukaku è davvero mostruoso. Nel calcio tutto può succedere, ma sarà dura. Il Chelsea è favorito. La Serie A? È il campionato più bello, dopo la Premier. Magari ha perso giocatori di spicco, ma sono arrivati allenatori importanti, da Sarri a Spalletti, a Mourinho. La Juve non domina più ed è difficile fare pronostici. Ci sono tante candidate, dal Milan all'Inter, all'Atalanta".