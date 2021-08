Emerson Palmieri: “Gabigol? All’Inter si aspettavano un nuovo Milito. In Italia…”

Intervenuto ai microfoni di Bola da Vez, il laterale del Chelsea Emerson Palmieri ha parlato anche di Gabigol, ex compagno ai tempi del Santos

"Credo che tornerà a giocare in Europa, è così perché tutti sanno chi è, tutti stanno vedendo ciò che sta facendo, specialmente in Brasile e nel calcio brasiliano. In Europa è arrivato con tante aspettative in un club di prestigio come l'Inter, si aspettavano tanto da un ragazzino. Per il valore del trasferimento, si aspettavano che sarebbe stato come Milito, che vinse la Champions. Che, arrivato lì, sarebbe stato subito pronto e avrebbe segnato in ogni partita. Era comunque un ragazzino che stava crescendo e imparando".