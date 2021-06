Emerson Palmieri-Napoli, CdS: “Ingaggio alto ma operazione fattibile: ecco perché”

Emerson Palmieri è uno dei giocatori accostati all'Inter nel corso delle ultime settimane ma il suo futuro può essere al Napoli

Emerson Palmieri è uno dei giocatori accostati all'Inter nel corso delle ultime settimane. Il nazionale azzurro, in forza al Chelsea, sarebbe potuto rientrare nell'operazione Hakimi ma il marocchino sembra diretto verso il PSG. E ora pare che per Emerson Palmieri, l'opzione più valida sia dventata il Napoli.

"Emerson Palmieri ha ventisette anni, che compirà per la precisione ad inizio agosto, e tutto quello che serve al Napoli: gioca su quella corsia, è brasiliano ma con passaporto italiano, è amico di Insigne, di Meret e anche Di Lorenzo (con cui sta condividendo l’esperienza all’Europeo) e anche di Politano, soprattutto è un allievo di Spalletti e dunque non ha bisogno di imparare. Ma il suo ingaggio, quattro milioni di euro, è in controtendenza con le necessità del Napoli di dare un taglio agli ingaggi", spiega il Corriere dello Sport. I rapporti col Chelsea, però, sono ottimi e Giuntoli spera di ripetere l'operazione Bakayoko, quindi in prestito con diritto di riscatto. Il Napoli cerca il sì del giocatore che però dovrebbe prima rinnovare il suo contratto col Chelsea, operazione difficile ma comunque fattibile.