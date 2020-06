TS – Emerson Palmieri vuole l’Italia: Juve in vantaggio sull’Inter. Tutto merito di Sarri

Il suo agente sostiene che non abbia mai parlato con l’Inter, ma diverse indiscrezioni confermano l’interesse del club nerazzurro per Emerson Palmieri. Ma secondo TuttoSport non ci sono dubbi: la società interista sarebbe più indietro nella corsa al giocatore rispetto alla Juve. Questo è quanto si legge in un articolo del quotidiano sportivo torinese: “Qualche contatto tra i dirigenti bianconeri e Marina Granovskaia, la plenipotenziaria del Chelsea, c’è già stato. Emerson Palmieri vuole tornare in Italia per giocarsi al massimo le proprie chance in vista dell’Europeo del 2021. Il club londinese sarebbe pronto a dirgli addio. I bianconeri, in virtù dei buoni rapporti con il Chelsea e del feeling tra il giocatore e Sarri, partono in vantaggio rispetto all’Inter”.

Si parla come formula di quella di un prestito con diritto di riscatto e di una pista concreta promossa proprio da Sarri. Ultimo ostacolo la necessità di fare anche una cessione nello stesso ruolo, quella di De Sciglio che potrebbe finire al Barça – sempre secondo il giornale – nel pacchetto Pjanic.

(Fonte: TS)