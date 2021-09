Villarreal, Emery: “Atalanta allo stesso livello di Inter, Milan e Juventus”

Le parole del tecnico: "'Atalanta è allo stesso livello di Milan, Inter, Juventus, Napoli. Necessario rispettare e adattarsi per come giocano"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League con l'Atalanta, Unai Emery, tecnico del Villarreal, ha parlato così della sfida di domani: "Dopo avere analizzato i perché di questa squadra, possiamo ricavarne il valore. Dopo il sorteggio, dopo aver visto che c'era il Manchester e l'Atalanta... L'Atalanta è allo stesso livello di Milan, Inter, Juventus, Napoli. Necessario rispettare e adattarsi per come giocano, si impongono in diversi momenti. Con questo potenziale noi, con illusione e entusiasmo, affronteremo questa partita in casa. Siamo desiderosi di sfidare questa grande con tutti i nostri mezzi".