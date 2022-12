Emery: “A Martinez parlerò di rispetto degli avversari. Quando sarà con noi…”

Dell'estremo difensore protagonista della finale, e non solo, ha parlato il 'suo' allenatore, Unai Emery, in conferenza stampa

I festeggiamenti argentini per il trionfo ai Mondiali hanno lasciato scie di polemiche per l'ineleganza e la platealità di alcuni gesti. Protagonista in particolare il portiere della Seleccion, Emiliano 'Dibu' Martinez, che gioca in Inghilterra, dove difende i pali dell'Aston Villa.