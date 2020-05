Calcio, Emilia Romagna dà ok a sedute individuali per Spal, Bologna, Sassuolo e Parma

È una situazione di confusione nel calcio. In molti spingono per la ripresa del campionato, ma dal Governo e dal ministro Spadafora non è ancora arrivato l’ok. C’è però una novità per quanto riguarda l’Emilia Romagna.

“È consentito l’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Coni, dal Comitato Italiano Paralimpico e dalle rispettive federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali”. Con questa ordinanza del governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, di fatto, Spal, Sassuolo, Bologna e Parma possono cominciare le sedute dal 4 maggio (a meno di ulteriori interventi governativi), dopo la sospensione per la pandemia di coronavirus.