Emmers: “All’Inter non avevo futuro. Giusto cedermi vista la loro situazione”

Le parole del classe '99: "Dopo una conversazione con il club, nessuna delle parti ha davvero visto un futuro"

Intervenuto ai microfoni di Het Laatste Nieuws, Xian Emmers , centrocampista classe '99 appena approdato al Roda , ha parlato così dell'addio dall'Inter e non solo: "Mi sono allenato con loro per due settimane quest'estate, ma dopo una conversazione con il club, nessuna delle parti ha davvero visto un futuro. Hanno riconosciuto che ho fatto dei passi avanti nella mia crescita, ma che una serie di infortuni li ha un po' rallentati. Non ero interessato a un nuovo prestito e data la loro situazione (finanziaria, ndr) non era più necessario che mi tenessero. Poco dopo, il Roda ha mostrato interesse.

Altre squadre? Ci sono state delle voci, ma con il Roda ho avuto subito un buon feeling. Questo club ha tradizione e lavora in modo molto professionale. Speriamo che questa sia una situazione vantaggiosa per entrambe le parti. I nostri obiettivi? Tutti vogliono vincere, certo, ma in questa stagione il Roda vuole garantire un buon calcio. Fare i playoff qui è il minimo. Hanno già raggiunto questo obiettivo negli ultimi anni e ora l'asticella è un po' più alta. Il Roda viene da lontano e ha avuto degli anni difficili, ma si vede che tutti vogliono fare un altro passo in avanti. Spero davvero di farne parte. Il mio obiettivo è quindi giocare il più possibile, non avere infortuni e contribuire a quel grande calcio e ai risultati".