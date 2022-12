Empol, Parisi: “L’interesse delle big fa piacere, ma ne riparliamo a giugno”

L'esterno sinistro classe 2000 dei toscani è uno dei giovani più "chiacchierati" del panorama calcistico italiano

Fabio Alampi

Fabiano Parisi, terzino sinistro classe 2000 dell'Empoli, è uno dei giovani più "chiacchierati" del calcio italiano: già nel mirino di numerose big, è stato anche convocato in Nazionale, seppur senza esordire. Queste le sue parole, tra passato, presente e futuro, rilasciate ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "Il sogno è sempre stato quello di diventare calciatore. Certo, il mio non è stato un percorso breve né facile. Però ci ho sempre creduto e il primo che ci credeva era mio padre".

Il suo ex allenatore, Capuano, giá diceva che era il miglior esterno sinistro d'Italia, e secondo solo a Hernandez.

"Lo diceva anche a me. Abbiamo un rapporto speciale, ci sentiamo ancora dopo ogni mia partita. Credo sia un allenatore di grandissimo livello (ora è al Taranto, ndr.), mi ha aiutato molto sotto l'aspetto tattico".

Theo un modello?

"Anche, ma non ne ho uno in particolare. Studio tutti, anche quelli del passato coi video, come Roberto Carlos. Mi piace Jordi Alba".

Adesso lei, classe 2000, fa gola alle big. Altro salto?

"Ora no. Mi fa piacere l'interessamento di tante squadre, ovvio, ma sono concentrato sull'Empoli e la salvezza. Ogni giorno lavoro duro e cerco di diventare più bravo. Riparliamone a giugno, dopo aver salvato l'Empoli, a cui sono molto riconoscente".

Ok, ma in futuro dove si vede, in una big qui o in Premier?

"Non fa differenza. L'unica cosa importante sarà che la squadra dove vado creda davvero in me. Perché a me interessa giocare".