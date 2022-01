Empoli, Andreazzoli: “Inter? Contento della prestazione ma possiamo migliorare ancora”

Intervenuto in conferenza stampa pre-Roma, Aurelio Andreazzoli, tecnico dell'Empoli, è tornato sul match di San Siro contro l'Inter

"Io sono sempre soddisfatto e penso di dare questa impressione. Volevamo seguire un percorso per ottenere questi risultati nel corso della stagione, il tempo ti dà l'opportunità di mettere a posto le cose. Ciò permette ai giovani e ai meno giovani di consolidarsi, lavorano particolarmente per una soddisfazione personale usufruendo della squadra. Sono contento ma dobbiamo continuare: abbiamo la possibilità di migliorare, con questo modo di pensare e di agire. I miei giocatori sono molto bravi nei fatti, siamo caduti diverse volte ma ci siamo subito rialzati. Questo è l'aspetto migliore. Cadremo ancora, anche in maniera pesante, ma l'aspetto morale conta tanto come abbiamo evidenziato più volte"