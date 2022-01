Empoli, Andreazzoli: “Noi non fortunati. Ranocchia, gol da prima pagina”

Il commento dell'allenatore dell'Empoli dopo la sconfitta per 3-2 negli ottavi di Coppa Italia a San Siro contro l'Inter

Aurelio Andreazzoli , allenatore dell' Empoli , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida contro l' Inter a San Siro, persa dai toscani per 3-2 dopo i tempi supplementari e costata l'eliminazione in Coppa Italia :

"L'ultima volta che siamo venuti qui D'Ambrosio ha fatto un salvataggio sulla linea che ci è costato la retrocessione in Serie B. All’andata in campionato ci ha fatto gol D’Ambrosio e Dimarco. Oggi Ranocchia ha fatto un gol da prima pagina dell'album Figurine Panini. Non siamo stati fortunati, assolutamente, questa sera a San Siro".