Inter, c’è l’Empoli su Esposito. L’attaccante può rientrare nell’affare Asllani

Il giovane attaccante di proprietà dell'Inter, in questa stagione in prestito al Basilea, potrebbe essere la pedina di scambio per il regista

Andrea Della Sala

L'Inter ha individuato in Asllani il vice Brozovic per la prossima stagione. La trattativa per il regista albanese dell'Empoli è già a buon punto, c'è l'accordo sull'ingaggio col giocatore, mancano dettagli da limare con il club toscano.

Nell'affare, per accontentare le richieste dell'Empoli, potrebbe rientrare anche il giovane Esposito, in questa stagione in prestito al Basilea in Svizzera.