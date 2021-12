Empoli, Corsi: “Big sui nostri gioielli? Voci ci portano problemi. Al 99%…”

Le considerazioni del presidente del club toscano a proposito delle voci di mercato che riguardano i pezzi pregiati del suo club

Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, prima della sfida contro il Napoli è intervenuto al microfono di Dazn. Queste le sue considerazioni sulle voci di mercato che riguardano i gioielli azzurri (si è parlato negli ultimi giorni anche dell’interesse dell’Inter per Viti, ndr): “Sappiamo che queste situazioni in passato ci hanno portato dei problemi, noi al 99,9% non muoviamo nessuno di questi titolari, per cui poi le voci di mercato speriamo non disturbino. Si tratta di ragazzi, che vedono là il miraggio di eventualmente poter andare in squadre importante e questo potrebbe distrarli dalla realtà settimanale. La prima preoccupazione è ovattarli di fronte a questi discorsi, ci è già successo".