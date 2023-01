Empoli, Corsi: “Vittoria storica proprio a San Siro, a volte la ruota gira. Baldanzi…”

"Ho ricevuto la maglia di Asllani. Essere a San Siro per noi è un onore, siamo una piccola realtà di provincia, 50mila abitanti che entrerebbero tutti allo stadio. Voglio rendere merito al mister, allo staff. E' capitato di battere 4-5 volte l'Inter, questa è la prima volta dallo stadio. Non è che me lo sentivo, speravo in un pareggio ma è venuta fuori questa vittoria storica. Qui abbiamo lasciato la Serie A in una partita in cui non meritavamo di perdere, la ruota gira. Il calcio in 3-4 partite cambia totalmente ma noi giochiamo per non retrocedere. Voglio sottolineare che il gol l'ha fatto un ragazzo del nostro settore giovanile, avevamo 3 giocatori che hanno vinto lo Scudetto Primavera due anni fa. Baldanzi? Per un anno e mezzo si deve completare ad Empoli, nei grandi club non hanno tempo per completare la crescita dei ragazzi. Dobbiamo mantenere la barra dritta e non ascoltare troppo i complimenti, dobbiamo guardare la realtà e migliorare. Ora se la godono per aver vinto a San Siro, da dopodomani c'è il Torino"