All’Empoli basta il gol di Haas: 1-0 al Castellani, primo KO per il Monza di Palladino

Basta un gol di Haas all'11' del primo tempo all'Empoli per battere 1-0 il Monza nel primo anticipo della decima giornata di Serie A 2022-2023

Basta un gol di Haas all'11' del primo tempo all'Empoli per battere 1-0 il Monza nel primo anticipo della decima giornata di Serie A 2022-2023. I toscani, dopo un punto in due partite, ritrovano la vittoria che mancava dal 17 settembre e agganciano il Torino in undicesima posizione a quota 11 punti.