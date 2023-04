Empoli-Inter, moviola CdS: trattenuta di Ebuehi su Correa, giusto non dare rigore

Presunta (molto presunta) trattenuta di Ebuehi su Correa, c'è da annotare anche una leggera strusciata sul piede sinistro ma non è assolutamente probante, bene Marinelli a far proseguire. Così come non è punibile la strusciata di nocche di Bellanova su cross di Parisi, il braccio sinistro è in posizione congrua, lungo il corpo, il pallone schizza verso l'alto dopo aver toccato la gamba. Opta per il giallo Marinelli (un po' in ritardo a dire il vero) per l'entrata con la gamba alta e il piede a martello di Parisi su D'Ambrosio: il punto di contatto è sulla tibia, ma forse per l'intensità l'arbitro di Tivoli ha scelto per l'ammonizione e non per il rosso. Non c'è fallo in APP (l'azione d'attacco) di D'Ambrosio su Satriano in occasione della rete dello 0-3".