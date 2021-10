Empoli-Inter, pagelle Cds: “Dimarco 12o titolare. Sanchez, che tocco. D’Ambrosio…”

Questi alcuni dei voti del quotidiano sulla prestazione dei nerazzurri ieri sera al Castellani di Empoli

7 per Federico Dimarco, autore del gol del 2-0: "Ormai con lui non si può parlare di turn-over: è il 12° titolare. Personalità, sicurezza, iniziative: il gol del 2-0 è un premio meritato". Stesso voto anche per Alexis Sanchez, autore dello splendido assist per il gol dell'1-0: "Il funambolo di qualche tempo fa purtroppo non c’è più, ma il tocco è sempre lo stesso, vedi l’assist per D’Ambrosio. Avrebbe voluto restare in campo".