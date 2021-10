Empoli-Inter, in panchina al posto di Inzaghi ci sarà il ‘ministro della Difesa’

La Gazzetta dello Sport di oggi pone l'attenzione sul vice del tecnico nerazzurro che guiderà la squadra al suo posto

Simone Inzaghi questa sera non sarà in panchina al Castellani. Il tecnico dell'Inter sconterà una giornata di squalifica dopo l'espulsione rimediata contro la Juventus. Al suo posto, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, ci sarà il vice Massimiliano Farris: "Se quello di Simone Inzaghi fosse un governo, Massimiliano Farris sarebbe il ministro della Difesa oltre che vice premier. Da sette stagioni Farris è il braccio destro di Simone, complice in tutto: nelle scelte, nella gestione del gruppo, nelle strategie delle partite. In particolare, il vice allenatore nerazzurro è quello che si occupa in prima battuta della fase difensiva. Con l’arrivo alla Pinetina ha chiuso un cerchio: Farris è milanese (di origine sarde) e già da giocatore sfiorò le giovanili nerazzurre. Ma l’Inter ce l’aveva nel destino, fin da quando ancora bambino entrò per la prima volta a San Siro con il papà. Ovviamente a guardare una partita dei nerazzurri. Negli ultimi anni Farris ha sostituito più volte Inzaghi con un bilancio da primo della classe. Alla Lazio era pure impegnato una volta a settimana in una trasmissione sulla tv di casa: un’ora di tattica per analizzare la penultima partita dei biancocelesti. Un programma che gli ha dato visibilità e tanti nuovi fan. Il primo resta Inzaghi: fiducia massima in ogni situazione".