TS – Inter, attenta al treno scudetto: vietato sbagliare. Inzaghi batte su 2 cose

Il quotidiano Tuttosport presenta a gara dell'Inter sul campo dell'Empoli, nel turno infrasettimanale del campionato di Serie A

Alessandro De Felice

L'Inter non può sbagliare. Dopo il pari contro la Juventus, i nerazzurri affrontano al 'Castellani' l'Empoli di Aurelio Andreazzoli in un match che non possono sbagliare. Come sottolinea Tuttosport, la squadra meneghina non ha fallito finora le gare contro le rivali medio-piccole, fatta eccezione per il 2-2 di Genova contro la Sampdoria.

L'Empoli stasera, l'Udinese domenica. "Due match che i nerazzurri non possono e non potranno fallire. Non portare a casa sei punti, infatti, potrebbe significare perdere il primo - forse però non definitivo, siamo solo a ottobre... - treno per lo scudetto".

Più cinismo ed equilibrio. È questo ciò di cui ha bisogno Simone Inzaghi. La sua Inter non riesce a capitalizzare l'enorme mole di gioco creata nei primi 60/70 minuti di gioco.

Il quotidiano aggiunge: "Per assurdo, all'Inter che ha il miglior attacco del campionato - 24 reti - mancano dei gol che avrebbero permesso ai nerazzurri di avere più punti in classifica (anche in Europa) e magari, di conseguenza, subirne anche meno, perché con un vantaggio più cospicuo, la squadra avrebbe poi avuto un atteggiamento meno sbilanciato in avanti. Cinismo ed equilibrio, sono due parole sulle quali il tecnico piacentino sta battendo da giorni e che saranno fondamentali già da stasera, contro una squadra che in carriera, da allenatore, Inzaghi ha sempre battuto".