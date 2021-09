Ds Empoli: “Pinamonti, se ne sono dette tante: la verità sul colpo dall’Inter”

Le parole del direttore sportivo del club toscano, che ha preso l'attaccante classe 1999 in prestito dall'Inter

Pietro Accardi, direttore sportivo dell’Empoli, è tornato sull’arrivo di Andrea Pinamonti in prestito dall’Inter. Queste le sue parole in conferenza stampa, riportate da pianetampoli.it: “Di Pinamonti se ne sono dette tante, in realtà ha dato subito l’ok per venire. Poi in quel momento l’Inter aveva delle esigenze e ce lo ha dato dopo”.