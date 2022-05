Sky – Empoli, la probabile formazione anti-Inter: Parisi a Pinamonti

Le prove di formazione di casa Empoli per la trasferta di domani contro l'Inter. Ecco le novità che ha in mente Andreazzoli

Le prove di formazione di casa Empoli per la trasferta di domani contro l'Inter. Ecco tutte le novità che ha in mente Aurelio Andreazzoli per la partita che inizierà venerdì alle 18.45 a San Siro.