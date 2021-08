Ex Inter, Emre Belozoglu torna in Italia: studierà i metodi di Sarri alla Lazio

L'ex centrocampista turco, appesi gli scarpini al chiodo, ha iniziato la carriera da allenatore: a settembre sarà a Roma

Il futuro di Emre Belozoglu sarà in panchina: l'ex centrocampista dell'Inter, una volta appesi gli scarpini al chiodo, ha dapprima scelto di stare dietro a una scrivania, ma il richiamo del campo evidentemente è troppo forte. Così, dopo aver guidato per qualche mese nel finale della scorsa stagione il Fenerbahce, il turco inizierà un giro d'Europa per studiare da vicino i metodi di allenamenti di diversi tecnici. Secondo quanti scrive Sabah.com, la "Zanzara" a settembre sarà a Roma, dove osserverà per un periodo di 2-3 settimane la Lazio di Maurizio Sarri.