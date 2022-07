FCIN1908 / Inter, oggi in sede l’entourage di Agoume: incontro interlocutorio

Il giovane centrocampista francese, rientrato alla base dopo una stagione al Brest, non ha ancora certezze sul futuro

Nel pomeriggio di oggi si sono presentati nella sede dell'Inter Djibril Niang, agente di Lucien Agoume, e Oscar Damiani. Motivo della visita: il futuro del centrocampista francese, rientrato alla base dopo una positiva stagione in Ligue 1 con il Brest. Un incontro definito interlocutorio dall'entourage del talentuoso classe 2002, secondo quanto raccolto da Fcinter1908: novità sono attese nelle prossime settimane, per il momento non si scarta alcuna ipotesi.