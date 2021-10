Ag Vlahovic: “Non rinnova e non parliamo più con la Fiorentina: ecco perché”

Le dichiarazioni dell'entourage dell'attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic: il motivo della rottura definitiva col club viola

"Non vogliamo negoziare il rinnovo con la Fiorentina, ecco perché non parliamo né con voi giornalisti né con la società". L'entourage di Dusan Vlahovic tiene la porta chiusa. Chi cura gli interessi dell'attaccante serbo ha rilasciato poche battute ai microfoni di FirenzeViola.it direttamente a Belgrado.

Vlahovic, nel mirino dell'Inter da mesi e sulla lista della spesa di Ausilio e Marotta in estate dopo l'addio di Lukaku, non rinnoverà il contratto con la Fiorentina, in scadenza il 30 giugno 2023.

"Quest'estate avevamo portato alla Fiorentina un'offerta da 60 milioni più bonus, tra noi e il club acquirente c'era già l'accordo, ma il presidente Commisso non ha voluto sentire ragioni. Rocco ha risposto dicendoci che Vlahovic è come un figlio per lui, che non lo avrebbe venduto in nessun modo e che avrebbe fatto di tutto per rinnovargli il contratto".