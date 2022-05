Esposito: “Mourinho? Grandi cose, ma ora serve continuità. Con la piazza…”

Le parole dell'ex calciatore della Roma a proposito del trofeo collezionato dalla squadra giallorossa con il portoghese

Mauro Esposito, ex fra le altre di Cagliari e Roma, è stato intervistato da TMW a margine del Football Moments Padel Tour al Tennis Club Raffaelli a Forte dei Marmi. Si parte dalla vittoria della Conference League da parte della Roma: "Ci credevo perché quest'anno la Roma ha fatto grandi cose, Mourinho ha instaurato con i giocatori e con la piazza un grande rapporto. Come inizio va benissimo, vincere non è mai facile, sono contento per la piazza che merita questi grandi traguardi".