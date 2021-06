Eranio: “Calhanoglu? Non un top player, ma è duttile e fa sempre il suo”

Le parole dell'ex calciatore: "Oggi il Milan si è indebolito: Calhanoglu non è un top player ma è comunque un giocatore duttile"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Stefano Eranio, ex calciatore, ha parlato così dei due calciatori persi a parametro zero dal Milan: "Mi disipiace molto per la partenza di Donnarumma. Pensare che il portiere se ne va a parametro zero dopo che è stato cresciuto e coccolato fa male. Peraltro come primo contratto gliene era stato fatto uno non certo banale; lo sforzo della società è stato fatto. Certo con un agente come Raiola che la fa da padrone diventa difficile. Ma questa situazione deve finire, il calcio non può essere così. Le società si trovano a dover gestire giocatori che a volte sono del tutto normali e che pretendono contratti da top player. Oggi il Milan si è indebolito: Calhanoglu non è un top player ma è comunque un giocatore duttile che fa sempre il suo. Ci si aspettava da lui qualche gol in più ma ne ha fatti pochi".