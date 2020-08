Eranio: “Messi? Deciso a lasciare il Barcellona, ci riuscirà. Inter in vantaggio se…”

Stefano Eranio, ex centrocampista di Milan e Genoa, ha parlato a Radio Sportiva: “Messi? Tra il dire e il fare ci sono tante cose, ma se è deciso a lasciare il Barcellona alla fine ci riuscirà. Leo potrebbe essere il tassello che manca al Manchester City, c’è conoscenza reciproca con Guardiola e quindi sarebbe un po’ più semplice affrontare un nuovo campionato. Mi auguro, però, di poterlo vedere in Italia, in questo caso l’Inter può essere in vantaggio sulle altre. Tonali? L’Inter vuole vincere subito, il Milan vuole costruire qualcosa, quindi in rossonero potrebbe trovare più spazio. La strategia del Milan è fare un mix tra giovani e esperti, può dare i propri frutti e credo che nella prossima stagione i rossoneri possano puntare a tornare in Champions League”.