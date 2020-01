Baiocchini: “Eriksen? Giocatore da 70 milioni di euro. Manca un ultimo passo”

Manuele Baiocchini, collega di Sky Sport, ha parlato dell’ormai imminente arrivo a Milano di Eriksen: “Se non fosse stato in scadenza di contratto, l’Inter avrebbe dovuto pagarlo almeno 60-70 milioni di euro. I nerazzurri hanno provato in tutti i modi ad abbassare le richieste del Tottenham, ma alla fine accontentano Levy e garantiscono i 20 milioni agli inglesi. L’ultimo passo è che gli inglesi trovino un centrocampista nelle prossime ore”.