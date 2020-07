Tuttosport – Conte cederebbe Eriksen ma l’Inter? Sarebbe sicura plusvalenza ma…

“Uno… schiaffo lungo – o meglio, corto – 9 minuti. Quelli che Christian Eriksen, recuperi esclusi, ha disputato nelle ultime due partite contro Verona e Torino, quando è entrato in campo rispettivamente al 44’ e al 38’ della ripresa”. E’ questo l’attacco dell’articolo di Tuttosport in merito a quanto sta accadendo al trequartista danese dell’Inter, reduce da due mini-spezzoni di partita contro Verona e Torino partendo ancora una volta dalla panchina, una doppia bocciatura che apre nuovi scenari nel futuro di Eriksen.

CONTE VOLEVA VIDAL

“Che Eriksen non fosse il prototipo del centrocampista che Conte si aspettava a gennaio, è ormai acclarato da tempo (voleva Vidal)”, commenta il quotidiano che ribadisce come, nel suo 3-5-2, Conte veda il danese come mezzala. Eriksen, dopo la sosta, è ripartito molto bene nel 3-4-1-2 contiano come contro il Napoli e la Samp, prima di calare notevolmente di rendimento e finire in panchina.

CHE FARE CON ERIKSEN?

“Eriksen è dunque tornato a essere un problema, anche se magari domani sera a Ferrara tornerà titolare”, ribadisce Tuttosport che poi si concentra sul ruolo futuro del danese che, tra fisso e bonus, diventa il più pagato della rosa con quasi 10 mln annui.

“Fosse per Conte, Eriksen potrebbe essere serenamente ceduto o scambiato: per altro l’Inter potrebbe messere a segno una buona plusvalenza, avendolo pagato 20 milioni. Ma la società può permettersi una tale retromarcia? Sarebbe una sconfitta nel progetto e anche a livello d’immagine, senza contare il rischio che il giocatore torni a essere quello decisivo ammirato col Tottenham, un trequartista capace di mettere a referto in sei stagioni e mezzo qualcosa come 69 gol e 89 assist (e una finale di Champions). Eriksen sarà dunque un altro tema che Conte e club dovranno affrontare: chi l’avrà vinta?”, la chiosa del quotidiano.