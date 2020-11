Anche in Danimarca sono arrivate le voci che parlano di un possibile scambio tra Eriksen e Paredes. Il sito sportivo ha messo in evidenza che esistono versioni contrastanti sui contatti tra Inter e PSG. E poi ha spiegato di aver provato a contattare Martin Schoots, agente del danese, per chiedere informazioni in merito. Ma “lo abbiamo contattato invano per un commento”, si legge nello stesso articolo.

(Fonte: bt.dk)