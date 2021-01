Inter, Eriksen davanti alla difesa: “Conte lo aiuta dalla panchina. Gli ha detto…”

Eriksen sta giocando da play, davanti alla difesa nella gara di Tim Cup contro la Fiorentina. Il danese sta crescendo e sta provando ad impostare da dietro. L’inviato della Rai a bordo campo, Thomas Villa, ha riferito che Conte lo sta guidando dalla panchina: “Lo sta aiutando nel senso che continua a cercare di perfezionare la sua posizione. Poco fa, in uno scambio Gagliardini-Ranocchia, il centrocampista era oltre la linea della palla e l’allenatore gli ha detto di abbassarsi per andare a ricevere palla. Lo sta aiutando anche da questo punto di vista. Sembra soddisfatto di come si sta muovendo il giocatore alla ricerca della posizione giusta”.

(Fonte: RaiSport)