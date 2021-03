Sky – Inter, allarme rientrato per Eriksen. Gagliardini si scalda, ma Conte…

Le ultimissime sulle condizioni di Christian Eriksen alla vigilia della sfida tra l'Inter di Antonio Conte e il Torino

Christian Eriksen può partire titolare nella sfida di domani tra il Torino e l' Inter di Conte , in programma alle 15 all'Olimpico 'Grande Torino'. Secondo quanto riferisce Sky Sport, l'allarme per il problema al ginocchio del centrocampista danese è rientrato. L'ex Tottenham può giocare dall'inizio con Barella e Brozovic .

"Quella tempesta diventata ancora pioggerellina è di fatto passata. La leggera infiammazione oggi è quasi del tutto rientrata. Oggi Eriksen ha lavorato col gruppo e ha fatto la parte tattica. Andrà a Torino dalla squadra. Probabilmente partirà dalla panchina, se Conte deciderà di non rischiarlo, ma non è escluso che possa giocare dall'inizio. Gagliardini sta bene ed è la prima scelta per sostituirlo".