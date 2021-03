Inter, Eriksen out. Gli indizi portano a Gagliardini: “Sensi-Vecino? Sarebbe un azzardo”

Nella giornata di ieri, Christian Eriksen ha accusato una lieve infiammazione al ginocchio. Difficile che il danese possa partire da titolare

Nella giornata di ieri, Christian Eriksen ha accusato una lieve infiammazione al ginocchio. Difficile che il danese possa partire da titolare domani contro il Torino. Dunque, l'Inter dovrà scegliere chi mandare in campo al suo posto. Tutti gli indizi, secondo il Corriere dello Sport, portano a Roberto Gagliardini:

"Chi al suo posto, quindi? Beh, gli indizi puntano su Gagliardini: un elemento su cui Conte ha sempre riposto fiducia. Le alternative sono Sensi e Vecino, che, dal punto di vista fisico, non hanno alcun problema, ma potrebbe essere un azzardo lanciarli dal primo minuto. Per quanto riguarda l’ex-Sassuolo, infatti, l’ultimo scorcio di gara risale al 9 febbraio, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia con la Juventus. Per l’ultima apparizione di Vecino, invece, occorre andare indietro addirittura fino al luglio dello scorso anno".