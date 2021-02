Sky – Eriksen titolare con la Juve, è un piano alternativo. Ma se Conte trova l’undici…

Il danese ha giocato da titolare nella gara contro i bianconeri ha giocato da interno di centrocampo accanto a Brozovic

Nella partita contro la Juventus , Vidal non c'era. E Conte, in alternativa, ha mandato in campo Eriksen in mezzo insieme a Barella e Brozovic. Questa volta quindi, il danese, non ha giocato al posto del croato davanti alla difesa, ma da interno di centrocampo.

A Skysport hanno chiesto a Paventi se il giocatore nerazzurro sarà nuovamente impiegato in quel ruolo. E l'inviato a seguito dell'Inter ha spiegato: "L'alternativa di Eriksen? Potrebbe essere riproponibile. Conte si è costruito questa opzione in più per poterlo sfruttare. Ma se stano bene giocano i due interni, Vidal e Barella e Brozovic centrale. Poi è chiaro che servono alternative, con i cinque cambi e squadre che ti leggono, devi trovare qualcosa di diverso. Il tecnico lo ha trovato ma non è una scelta definitiva, può essere l'alternativa. Non ci sono tante partite per trovarlo. Se trova quell'undici, come ha fatto nella scorsa stagione, giocano sempre gli stessi titolari".