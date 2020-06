GdS – Eriksen, l’ambientamento prima di splendere: Ajax e Spurs conquistati. “L’Inter ci metterebbe…”

Un periodo di ambientamento, per sentirsi a suo agio. Poi esplode e conquista tutti. Christian Eriksen ha già dimostrato nel corso della sua carriera di aver bisogno di alcuni mesi per potersi calare nella nuova realtà, proprio come sta accadendo all’Inter.

È successo già all’Ajax, quando nel 2010 passa in prima squadra a 16 anni ma gioca poco: solo nella seconda stagione si imponne davvero con otto gol e oltre 10 assist. Stessa cosa anche a Londra, sponda Tottenham. Con Villas Boas parte titolare ma fatica e finisce in panchina. Quattro mesi dopo, con l’arrivo di Sherwood, le cose cambiano: prima segna al West Bromwich, poi decide la sfida con il Manchester United con un gol e un assist. Da lì non si è più fermato fino alla finale di Champions League di Madrid dello scorso anno.

“Quattro-cinque mesi per prendere le misure, poi il suo talento messo a disposizione della squadra. L’Inter ci metterebbe la firma. È arrivato a fine gennaio, fate due conti…” conclude La Gazzetta dello Sport.