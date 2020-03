Inter, tocca ad Eriksen: Napoli e Juve per il salto di qualità. CdS: “Ci si aspettava di più, ora…”

Ci si aspettava di più da Christian Eriksen. Ed era lecito farlo, come sottolinea il Corriere dello Sport, ma Conte ha dovuto limitare l’impiego. “Doppio il motivo: da una parte, la necessità di inserirlo in un sistema di gioco altamente “codificato”, costruito attraverso precisi compiti per ogni componente, sia per la fase offensiva sia per quella difensiva, e, dall’altra, una condizione fisica lontana da quella ottimale, a causa di un impiego troppo a singhiozzo nelle ultime settimane al Tottenham. Ma se la gamba è ormai in crescita, il processo di apprendimento del calcio italiano e, soprattutto, del calcio di Conte ancora non è completo. […] Quando il pallone ce l’hanno gli avversari, però, l’apporto del danese continua a non essere adeguato alle richieste di Conte“.

Il tempo sta per scadere con l’Inter che ha bisogno di Eriksen. Sì, perché tra giovedì e lunedì i nerazzurri si giocano una buona fetta di stagione contro il Napoli in Coppa Italia e la Juve in campionato. La speranza di Conte e dei tifosi nerazzurri è che il danese possa essere la carta vincente nei due impegni, con il vantaggio per lui che i nerazzurri dovranno adotta uno stile offensivo a partire dalla sfida contro i partenopei per ribaltare lo 0-1 dell’andata.