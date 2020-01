Bergomi: “Eriksen? Non so se sarà grande giocatore. Voglio vederlo prima in Serie A”

«Flop delle prime tre? Giornata difficile intanto. La Roma non ha concesso alla Lazio neanche una giocata e ha fatto una grande partita. L’Inter ha fatto fatica ma avuto le occasioni per chiudere la partita ma non era brillante già nel primo tempo». Questo è quanto ha detto di questa giornata di campionato Beppe Bergomi nel suo commento da opinionista per Skysport.

-Nainggolan utile all’Inter?

Esistono le scelte ed è stata fatta una scelta di tipo disciplinare e caratteriale. Giusto o sbagliato è una scelta fatta. Togliamoci dalla testa gli ultimi risultati dell’Inter perché fino a qualche giornata fa non si sarebbe posto questo problema. La squadra nerazzurra è incappata in pareggi che la grande squadra di solito porta a casa. Perché era in vantaggio a Lecce, a Firenze e anche contro il Cagliari e non è riuscita a mantenere questo vantaggio.

-Troppa pressione sull’Inter? Anche per il modo di fare di Conte…

Lui la vuole togliere la pressione. Il calciomercato gli porta 3-4 giocatori ma lui ha spiegato che bisogna tenere la calma, non vuole prendersi la patente da anti-Juve anche se lo è perché ha accorciato di molto la distanza. La sua Inter deve sempre essere al massimo e correre al massimo e con questo 3-5-2 tenere tutta la partita un certo atteggiamento sia molto difficile. E allora deve essere abile a non subire gol. Magari questo è un momento di calo.

-E Vecino?

L’Inter sta giocando con Borja Valero, Barella e Sensi, con un centrocampo dinamico ma senza forza fisica. Vecino potrebbe essere un giocatore importante anche per gli inserimenti. Poi non so cosa sia successo di altro.

-E il calo?

Penso debba finire anche questo mercato perché distrae. L’Inter ha lavorato sugli esterni. Eriksen è un giocatore diverso rispetto agli altri e può aiutare a crescere questa squadra. Se fanno la differenza i nuovi acquisti? L’unico che posso pensare possa fare la differenza. Non so ancora se Eriksen sarà un grande giocatore, lo voglio vedere qui da noi in Serie A. Credo possa dare qualcosa di più rispetto agli altri acquisti.

(Fonte: Skysport)