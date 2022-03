Eriksen: “Il Brentford la squadra giusta per me. Bello tornare in Premier”

L'ex centrocampista nerazzurro torna sulla scelta di sposare il progetto del club inglese

Christian Eriksen ha ritrovato la maglia della nazionale nove mesi dopo l'arresto cardiaco in campo il 12 giugno scorso a Euro 2020 e l'impianto di un defibrillatore. Il centrocampista ha parlato con la stampa in vista delle due partite della Danimarca contro Olanda e Serbia. "L'idea che devi andare a giocare a calcio e indossare la maglia della nazionale è speciale". L'ex Inter afferma di non aver mai pensato di giocare con un club danese: "Non sono riuscito a considerare questa opzione. Ovviamente ho pensato alla mia famiglia, ma dal punto di vista professionale non sarebbe stato il passo migliore".

"Il Brentford era ed è la squadra giusta per me. Era l'opzione migliore che potessi avere in quel momento. Avevo anche alcune altre opzioni. È stato bello tornare a far parte di una squadra dopo essermi allenato per tre o sei mesi. L'intensità è aumentata ed è bello tornare in Premier League. Ero molto nervoso prima della mia prima partita con il Brentford. È stato un po' come tornare indietro. I primi allenamenti ero anche molto arrugginito".